Erlangen: Bewaffneter Raubüberfall in der Stadt - Mann flüchtig

"Kiosk ausgeraubt" : Polizeihubschrauber fahndet nach Räuber

: fahndet nach Kiosk - Mitarbeiter bedroht: "Mit vorgehaltener Waffe"

- bedroht: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung: "Dunkle Haare und dunkle Augen"

Am Freitag (9. Juni 2023) kam es in Erlangen-Bruck zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk, der Mann ist noch flüchtig. Gegenüber inFranken.de schildert ein Sprecher der Polizei Mittelfranken die Geschehnisse.

Bewaffneter Überfall in Erlangen: Maskierter Mann noch flüchtig - Hubschrauber im Einsatz

Laut Sprecher ereignete sich der Überfall am Freitagvormittag (9. Juni 2023) gegen 10.50 Uhr. "In der Fürther Straße kam ein maskierter Mann in einen Kiosk und hat mit vorgehaltener Waffe Geld gefordert", heißt es. Der bislang unbekannte Mann konnte mit seiner Beute flüchten. "Es sind nun zahlreiche Streifen vor Ort und fahnden nach ihm."

Ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei warnt vor dem Mann. "Ob es sich um eine echte Waffe handelt, wissen wir nicht, das wird sich erst zeigen, wenn wir ihn haben", erklärt der Sprecher. Der Täter wird mit den folgenden Merkmalen beschrieben:

Zirka 20 bis 25 Jahre alt

Dunkle Haare und dunkle Augen

Dunkle Kleidung und eine schwarze "Maske" vor dem Gesicht (ähnlich eines Tuches)

Wer Informationen hat oder etwas Verdächtiges sieht, soll umgehend die Polizei alarmieren. "In solchen Fällen ist es immer besser, die 110 zu wählen und sich im Hintergrund zu halten. Die Kollegen wissen Bescheid." Bis dahin sollen sich Passanten zurückhalten und aufpassen.