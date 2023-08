Die Polizei Erlangen-Stadt berichtete von einem Unfall, in den ein Wohnmobil und eine Geisterfahrerin involviert waren.

Ein Mann fuhr am Freitag (18. August 2023) mit seinem Wohnmobil auf der Frauenauracher Straße in Erlangen in Fahrtrichtung Norden auf der linken von zwei Fahrspuren. Gegen 11.05 Uhr "staunte der Fahrer des Wohnmobils nicht schlecht", da eine Frau mit ihrem Auto entgegen ihrer vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf ihn zugefahren kam.

Geisterfahrerin in Erlangen verursacht Unfall

Der Fahrer des Wohnmobils wich der Falschfahrerin aus und streifte hierbei eine andere Verkehrsteilnehmerin. Diese war mit ihrem Auto auf der Spur neben ihm gefahren. Die Falschfahrerin fuhr einfach weiter, obwohl sie an der Unfallstelle hätte bleiben müssen, da ihre Fahrweise zu einem Unfall geführt hatte.

Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt, es entstand jedoch ein Schaden rund 3000 Euro. Die Falschfahrerin dürfte nach Spekulationen der Polizei "vermutlich die vor Ort aufgrund einer Baustelle veränderte Verkehrsführung falsch interpretiert und so die Fahrbahn trotz durchgezogener Linie in der Folge falsch gewählt haben".

Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich unter 09131/760-115 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

