Am Montag (4. September 2023) wurde die Feuerwehr Bubenreuth gegen 11 Uhr zu einer "dringenden Wohnungsöffnung verbunden mit einer Tierrettung" gerufen.

Die Besitzer eines Hundes befanden sich im Urlaub und hatten die Nachbarn gebeten, sich um ihren Vierbeiner zu kümmern, berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Hierfür sei den Nachbarn auch ein Schlüssel für die Wohnung in der Geigenbauersiedlung übergeben worden. "Dummerweise" sei dies aber anscheinend der falsche Schlüssel gewesen, erklärt die Feuerwehr. Die Tür habe sich mit ihm zumindest nicht öffnen lassen. Die Nachbarn alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

"Dringende Wohnungsöffnung mit Tierrettung": Feuerwehr Bubenreuth befreit Hund

Mit Sperrwerkzeug wurde schließlich die Wohnung geöffnet, wo der Hund "schon sehnsüchtig auf seine Retter wartete". Das Tier wurde in die Obhut der Nachbarn übergeben und die Wohnungstüre wieder verschlossen. Nach etwa 40 Minuten konnten die Einsatzkräfte abrücken.

Einen Tag zuvor, am Sonntag (3. September 2023), kam es zu einem verheerenden Brand in Spardorf, bei dem die Einsatzkräfte "massiv gefordert" wurden. Ein Feuerwehrmann barg eine Leiche aus einem Wohnhaus - und kollabierte. Weitere Nachrichten aus Erlangen-Höchstadt und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.