Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es kurz vor dem Wochenende auf der A73 im Landkreis Erlangen-Höchstadt gekommen: Am frühen Freitagmorgen (21. April 2023) platzte der Reifen eines Kleintransporters, woraufhin es zu mehreren Zusammenstößen kam.

Der 40-jährige Fahrer des Kleintransporters war gegen 4.35 Uhr gerade auf der Autobahn in Richtung Erlangen unterwegs, als ein Reifen des Fahrzeugs zwischen den Anschlussstellen Baiersdorf-Nord und Möhrendorf plötzlich platzte. Der Wagen krachte daraufhin in die linke Außenschutzplanke, wurde zurückgeschleudert und blieb schließlich auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Nach Unfall auf A73 bei Erlangen: Polizei beziffert den Schaden

Ein nachkommender 44-jähriger Lkw-Fahrer bremste noch stark ab, um eine Kollision zu verhindern, schaffte dies allerdings nicht mehr. Durch den Aufprall entstand am Kleintransporter ein Totalschaden, den die Verkehrspolizei auf rund 10.000 Euro schätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Fahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt werden. Der Schaden am Lkw beträgt etwa 7500 Euro.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und herumliegender Fahrzeugteile musste die A73 in Richtung Erlangen während der Reinigung komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Baiersdorf-Nord ausgeleitet. Mit dem einsetzenden Berufsverkehr sei es im Anschluss zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, berichtet die Polizei weiter. Der linke Fahrstreifen konnte gegen 8.15 Uhr wieder freigegeben werden. Die weiteren Sperrungen dauerten bis 9 Uhr.

