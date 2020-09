Bahn frei im neuen Höchstadter Bikepark

Schanzen, Hügel und Steilkurven - alles, was Bikern so richtig Spaß macht, wartet jetzt auf dem Bikepark am Höchstadter Hochbehälter auf junge und auch ältere Zweirad-Akrobaten. Die von Schülern der Höchstadter Realschule geplante und auch weitgehend gebaute Freizeiteinrichtung wurde am Dienstag offiziell ihrer Bestimmung übergeben.