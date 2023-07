Seit Donnerstag (27. Juli 2023) haben sich die Wiesen und Wälder nahe dem mittelfränkischen Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) für vier Tage wieder in ein Paradies für alle Fans elektronischer Musik verwandelt.

Update vom 28.07.2023: Open Beatz Festival 2023 ist gestartet - Hier gibt es die ersten Bilder

Die 13. Ausgabe des Open Beatz Festivals läuft bereits. Neben einem hochkarätigen Line-up bieten spektakuläre Neuerungen ein noch intensiveres Festivalerlebnis. Warum das Open Beatz für viel mehr als wummernde Bässe und tanzbare Beats steht und was alles zwischen dem 27. und 30. Juli geboten ist, liest du hier.

Mittlerweile ist das Festival in vollem Gange, wie die ersten Fotos vom Eröffnungstag zeigen. Unsere Fotografen sind für euch auf dem Festivalgelände unterwegs und teilen hier ihre Schnappschüsse.

Originalmeldung vom 27.07.2023: Das macht "Süddeutschlands größtes Elektro-Open-Air" so besonders

"Open Beatz steht für Lebensgefühl, die Kraft der Musik und eine unvergleichliche Erfahrung" - so der Veranstalter auf seiner Website. Rund 25.000 Besucher pilgern dieses Wochenende wieder nach Herzogenaurach, um sich voll und ganz der elektronischen Musik hinzugeben. Das Konzept aus langen Partynächten und entspannten Tagesaktivitäten hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Nicht umsonst mauserte sich das Open Beatz zu "Süddeutschlands größtem Elektro-Open-Air".

Der Oasis Beach ist die perfekte Adresse, um sich vom vorherigen Festivaltag zu erholen und mit angenehmer Musik entspannt in den Tag zu starten. Die Oase direkt am Badeweiher mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, einem Grillplatz und einer Shisha-Lounge macht das Open Beatz neben Partyekstase gleichzeitig zu einem Ort der Ruhe und Selbstreflexion. Wer es aktiver mag, kann seinen Kreislauf vor den Konzerten bei einer Runde Beachvolleyball, im Outdoor Fitnessstudio oder beim Shufflekurs wieder in Schwung bringen. Drei verschiedene Yoga-Kurse sorgen außerdem dafür, dass Körper und Geist im Einklang stehen.

Einen entspannten Überblick über das Festivalgelände kannst du bei einer Fahrt mit dem Riesenrad verschaffen. Höher hinaus geht es dieses Jahr mit dem Open Beatz Heißluftballon. Je nach Wetterbedingungen startet der Rundflug täglich morgens und abends direkt am Festivalgelände. Tickets erhältst du vor Ort. Weniger gemächlich startet der Helikopter Rundflug über das Festivalgelände und die umliegende Natur. Im ca. 10-minütigen Rundflug kannst du die feiernde Menge von oben beobachten und eine atemberaubende Aussicht genießen. Den absoluten Adrenalinkick kannst du dir bei einem Tandemsprung über dem Festivalgelände holen. Das Open Beatz setzt auf ein Gesamtpaket aus Musik und Freizeit, das das Festival so abwechslungsreich und einzigartig macht.

Line-up lockt mit mehr als 100 Acts auf fünf Bühnen: Auf diese Acts kannst du dich freuen

Steve Aoki, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike sind drei von vielen Hochkarätern unter dem vielfältigen Line-up. Aufgeteilt auf fünf Bühnen kannst du an den nächsten drei Abenden sämtliche Elektrogenres kennenlernen und dabei zu international bekannten Acts, Newcomern und Underground-Szenegrößen feiern. Die Konzerte starten heute um 16:00 Uhr, das deutsche DJ-Projekt Lizot eröffnet die Feierlichkeiten auf der Main Stage.

Ab Freitag werden alle fünf Bühnen bespielt, von 13 bis 2 Uhr ist volles Programm geboten. Während auf der Mainstage zu EDM, Bass und House und Acts wie Gestört oder Geil, Will Sparks oder W&W gefeiert wird, soll das Line-up der Lakestage vor allem die Herzen von Techno & Tech-House Fans höher schlagen lassen. In der Zone III dreht sich alles um Hardstyle, Hardcore und French Core. Mit Techno & Tech-House zieht dich der Magical Forest in seinen Bann und lädt ein in eine lebhafte und farbenfrohe Fantasiewelt fernab der Realität. Im versteckten Goa Garden dreht sich alles um die verrückte, bunte und magische Welt der Subgenres Goa und Psy Trance.

Bis in die Morgenstunden des Sonntags tanzen, feiern und lassen sich Gleichgesinnte zur Musik. Der schwedische DJ Alesso hat die Ehre, das Festival auf der Mainstage in einem ekstasischen Spektakel zu beenden. Je nach Geschmack kannst du dem Mainstream ausweichen und die letzten Stunden des Festivals zu Acts wie Farrago, Sefa oder Klanglos genießen.

Neue Fun-Area, größere Stages und längere Öffnungszeiten: Das sind die Neuerungen in diesem Jahr

Auf dem Festival- und Campinggelände hat sich seit der letzten Ausgabe einiges getan: Eine Green Camping Area erweitert das Campingangebot und auch in Sachen Sanitäranlagen gibt es gute Nachrichten für alle Besucher: Die Anzahl der Duschen auf dem Campingplatz wurde verdoppelt, auf dem Festivalgelände selbst wird auf mobile Toiletten verzichtet und ausschließlich kostenlose Spültoiletten geben. Für einen besseren Handyempfang sorgen ein Telekom- und ein O2-Funkmast. Bezahlt werden kann neben der altbewährten Barzahlung ab diesem Jahr auch unkompliziert und schnell mit Karte.

Um das leibliche Wohl kümmern sich in einem vielseitigen Angebot (auch vegetarisch und vegan) über 30 Foodtrucks in der neuen Streetfood Area. Neben den bewährten Schließfächern auf dem Festivalgelände werden auch Schließfächer auf dem Campingplatz zum sicheren Verstauen deiner Wertsachen angeboten. An der Lakestage wurde direkt gegenüber eine Tribüne und eine On-Stage-Dance-Area errichtet. Der Zugang ist grundsätzlich für jeden möglich, VIP-Ticket-Inhaber haben aber bevorzugten Zutritt.

Die wohl spektakulärste Änderung betrifft die drei Hauptbühnen (Mainstage, Lakestage und Zone III). Alle Stages wurden deutlich vergrößert und versprechen dadurch ein noch eindrucksvolleres Konzerterlebnis. Auch die Kapazität der beiden Waldbühnen (Magical Forest und Goa Garden) wurde verdoppelt. Verlängerte Öffnungszeiten sorgen vor allem bei Fans der Zone III für Begeisterung, denn dieses Jahr kann auf der Bühne bereits am Donnerstag gefeiert werden. Die neue Fun-Area auf dem Campingplatz mit Aktivitäten wie XXL-Looping Louie, XL-Beerpong bzw. der Spyra-Arena (Wasserpistolen) komplettiert das umfangreiche Rahmenprogramm.

Bildergalerien: So gut ist das Open Beatz

Falls du jetzt noch unentschlossen bist oder Einstimmung brauchst - hier sind massenweise Bilder vom Open Beatz im vergangenen Jahr:

Anfahrt, Übernachtung und Wettervorhersage - die wichtigsten Infos auf einen Blick

Wie in den vergangenen Jahren findet das Open Beatz Festival südwestlich von Herzogenaurach in der Puschendorferstraße 2, 91074 Herzogenaurach statt. Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt über das Dorf "Höfen". Aus allen Richtungen ist die Zufahrt zum Gelände ausgeschildert. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Anreise möglich.

Der Zug bringt dich bis zum Bahnhof Puschendorf, von dort sind es nur etwa 2 km bis zum Festivalgelände. Schuttelbusse für 3,50 Euro bringen dich von Bahnhof komfortabel zum Gelände. Weitere Infos kannst du hier nachlesen.

Wichtige Infos rund ums Open Beatz:

Das Open Beatz Festival findet vom 27. bis 30. Juli 2023 in Herzogenaurach statt. Adresse: Puschendorferstraße 2 in 91074 Herzogenaurach

statt. Adresse: Puschendorferstraße 2 in 91074 Herzogenaurach Eine Tageskasse vor Ort wird es nicht geben. Für alle Kurzentschlossenen gibt es im Ticketshop noch ein begrenztes Kontingent an Weekend- und Tagestickets zu kaufen und das, obwohl das Festival offiziell ausverkauft ist.

zu kaufen und das, obwohl das Festival offiziell ausverkauft ist. Auf dem Parkplatz zu übernachten, ist verboten. Das Campingelände befindet sich direkt nebenan und ist nach einem kurzen Fußweg zu erreichen.

Das Campingelände befindet sich direkt nebenan und ist nach einem kurzen Fußweg zu erreichen. Es wird eine Müllgebühr und ein Müllpfand pro Person erhoben. Am Check-in musst du dafür 15 Euro in bar bezahlen.

erhoben. Am Check-in musst du dafür 15 Euro in bar bezahlen. Ein Kiosk versorgt dich vor Ort unter anderem mit Lebensmitteln, kühlen Getränken und ist von Donnerstag bis Samstag zwischen 09:00 und 18:00 bzw. 23:00 und 02:30 geöffnet.

versorgt dich vor Ort unter anderem mit Lebensmitteln, kühlen Getränken und ist von Neben Barzahlung wird auf dem Festivalgelände auch Kartenzahlung akzeptiert.

akzeptiert. Das Wetter meint es weniger gut mit den Elektrofans: Bei Höchsttemperaturen von 22° Celsius und mehr oder weniger starken Regenfällen über das gesamte Wochenende hinweg sind Regenjacke und Gummistiefel Pflicht.

Seit 2009 findet das Open Beatz jährlich statt. Nach drei Jahren im bayerischen Wilhelmsdorf bei Fürth zog das Open-Air 2012 nach Herzogenaurach. Seit jeher geben sich internationale DJ-Größen jährlich die Ehre und wechseln sich mit Newcomern der Szene an den Plattentellern ab.

Das nächste Electro-Festival in Franken steht bereits in seinen Startlöchern: Nur eine Woche nach dem Open Beatz steht das Klangtherapie-Festival in der Fränkischen Schweiz an.

