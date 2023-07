Das Klangtherapie-Festival 2023 in der Fränkischen Schweiz - Informationen zum Zeitraum, Programm und Tickets

Internationale DJs, elektronische Live-Acts und unterschiedlichste Bands: Das sind die musikalischen Highlights zum 20-jährigen Jubiläum

Kidsspace, Workshops, Theater und Feuershow – das erwartet dich abseits der Musik-Bühnen

Ab dem ersten Augustwochenende öffnet das Klangtherapie-Festival in Plankenfels (Kreis Bayreuth) wieder seine Pforten. Oberfrankens größtes Open-Air-Festival mit dem Schwerpunkt auf elektronischer Musik wurde 2021 mit dem Bayerischen Popkulturpreis in der Kategorie „Bestes Festival“ausgezeichnet. In diesem Jahr feiert das Open-Air-Festival sein 20-jähriges Bestehen – Grund genug, um dies vier Tage lang zu zelebrieren, vom 3. bis zum 6. August 2023. „Seit 20 Jahren stehen wir für die Verwirklichung unserer Vorstellungen vom guten und schönen Leben, vom Frei-Sein, vom bewussten Umgang zwischen uns Menschen und mit den gegebenen Ressourcen. Wir sind stolz, eine eigene Geschichte geschaffen zu haben und laden alle ein, sie zusammen mit uns weiterzuentwickeln“, so Fabienne Nistler, Pressesprecherin aus dem Organisationsteam des Klangtherapie-Festivals.

Ameli Paul, Arutani und Asem Shama: Das sind Headliner von "Klangtherapie 2023"

Beim Jubiläums-Open-Air-Festival zwischen Bamberg und Bayeuth treten auch diesmal zahlreiche internationale bekannte DJs und elektronische Live-Acts auf. Die Festivalgäste erwarten fünf Areas und Non-Stop-Musik. Die Headliner zum Jubiläum sind unter anderem die i Ameli Paul, Arutani, Asem Shama, Joel Mull, Just Emma, Maksim Dark, Mira, Robag Wruhme und The Glitz.

Darüber hinaus erwarten dich unterschiedlichste Bands wie LBT (jazziger Live-Techno aus dem Allgäu), Joe & the Shitboys (Queer-Punk von den Faröer Inseln), Klangphonics (weltweit tourende Band aus der Oberpfalz) oder die belgische Brass-Gruppe NAFT. Doch auch Musiker*innen aus der Region finden auf der Klangtherapie Platz: Zu ihnen gehören Wastel Kauz, Curd & M.I.A, Paul Panic, Jana Türlich & das Galerieorchester, Skyline Green, Sexgewitter – und viele weitere. Das gesamte Programm ist auf der Website vom Klangtherapie-Festival einzusehen.

Das „Drumherum“-Programm in der Fränkischen Schweiz ergänzt das musikalische Line-up und rundet es auf beliebte Art und Weise ab: Akrobatik, Straßenkunst und eine Feuershow laden zum Staunen ein – verschiedenste Workshops, Yoga-Sessions, Vorträge, Lesungen, Diskussionsrunden, Bingo & Kneipenquiz, das Massagezelt und ein trockengelegtes Saunaboot locken die Besucher*innen zur unmittelbaren Interaktion.

„Kidsspace“ und buntes „Drumherum“-Programm am vier Tagen

Im internationalen Line-up der diesjährigen Auflage vom 3. bis zum 6. August finden sich neben allen Facetten der elektronischen Musik, mit DJs und Produzent*innen sowie 20 Livebands ein buntes „Drumherum“-Programm mit Yogasessions, Workshops, Theater-Aufführungen, Vorträgen und vielem mehr.

Auch die Klangtherapie selbst ist in den letzten 20 Jahren mitgewachsen: Für die kleinen Besucher*innen gibt es einen eigenen „Kidsspace“ in dem täglich von 10 bis 18 Uhr unter Anleitung verschiedenste Mitmachaktionen wie Basteln und Wasserspiele angeboten werden.

Dazu wird es neben dem großen Camping-Areal einen eigens ausgewiesenen, lärmberuhigten Campingplatz für Familien geben.

"Techno.Liebe.Uptopie" in der Fränkischen Schweiz

Das Festivalmotto „Techno.Liebe.Uptopie“ steht jedoch auch immer für einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt. Dies schlägt sich unter anderem nieder in einem akribisch entwickelten und durch ein eigenes Team umgesetzten Awareness-Konzept. Hiermit soll gewährleistet werden, das Klangtherapie Festival zu einem sicheren und überschreitungsfreien Ort für alle Menschen zu machen – unabhängig von sozialer Herkunft, Hautfarbe, Aussehen, Fähigkeiten, Behinderungen oder Geschlechtsidentität.

Darüber hinaus werden fast ausschließlich vegetarische und vegane Speisen angeboten, an den entsprechenden Ständen wird zudem selbst mitgebrachtes Geschirr akzeptiert, Abfälle werden getrennt und Dekorationen auf dem Festival werden weitestgehend aus gebrauchten Material nach dem Prinzip des „Upcycling“ hergestellt. Für eine ressourcenschonende An- und Abreise der Gäste stehen Busse aus/nach Bayreuth, Bamberg und Nürnberg bereit. Ein professionell geplantes und durchgeführtes Lärmschutzkonzept stellt die Minimierung der Schallemission gegenüber den näher liegenden Ortschaften und deren Einwohner*innen sicher.

Das Wochenendticket kostet 150 Euro und enthält den Festivalzugang, Camping, 5 Euro Müllpfand und alle Vorverkaufsgebühren. Darüber hinaus wird es Tagestickets und Ermäßigungen geben. Tages- und Wochenendtickets sind online beim Shop der Klangtherapie erhältlich.

