Von Montag, den 21. November, bis voraussichtlich Freitag, den 23. Dezember 2022, ist die Erlanger Straße im Kreuzungsbereich Schlesierstraße/Am Sportplatz/Weppersorfer Straße für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund dafür seien Arbeiten für Nahwärme, Kanalbau und Straßenbau. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt berichtet, sei eine Umleitung eingerichtet.

Von der Umleitung seien mehrere Regionalbuslinien betroffen: Die Busse der VGN-Linie 246 Richtung Herzogenaurach und Richtung Höchstadt, die VGN-Linie 247 Richtung Höchstadt und Adelsdorf sowie die VGN-Linie 205 Erlangen-Höchstadt in beide Fahrtrichtungen. Es sei mit Verzögerungen im Linienverkehr zu rechnen.

Die Haltestellen „Schafgasse“ und „ev. Gemeindezentrum“ der VGN-Linie 246 in Fahrtrichtung Herzogenaurach und in Fahrtrichtung Höchstadt müssten entfallen. Als Ersatzhaltestelle diene die „Reuthsee“ in der Bahnhofstraße. Die Fahrt um 06:34 Uhr Richtung Herzogenaurach beginne an der Ersatzhaltestelle in der Aischer Straße.

Bei der VGN-Linie 247 in Fahrtrichtung Höchstadt und Adelsdorf werde die Haltestelle „Marktplatz“ in die Aischer Straße und die Haltestelle „Uttstadt“ auf die Verbindungsstraße Aisch – Lauf verlegt. Die Haltestelle „Schafgasse“ entfalle.

Die VGN-Linie 205 Erlangen-Höchstadt fahre in beiden Fahrtrichtungen über die Bahnhofstraße-Schafgasse. Die Haltestelle „Erlanger Straße/ Schafgasse“ werde in die Hauptstraße Hausnummer Höhe 33 bzw. 16 verlegt. Die Haltestelle „Evangelisches Gemeindezentrum“ müsse durch die Umleitungsstrecke entfallen.

