Erlangen vor 1 Stunde

Nächtliche Sperrung

A3/A73: Nächtliche Fahrbahnsperrung am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen

In der Nacht des 05. Oktobers ist auf der A3/A73 am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen die Fahrbahn gesperrt. Die Sperrung betrifft die Fahrbeziehung der A73 von Bamberg kommend auf die A3 in Richtung Würzburg und Richtung Regensburg fahrend.