Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag gegen 12.50 Uhr A3 in Fahrtrichtung Regensburg und wollte eigentlich am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen auf die A73 in Fahrtrichtung Bamberg, wechseln. Das gelang nicht reibungslos, wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen berichtet.

Im Bereich der Überleitung bog der Fahrer aus unerklärlichen Gründen nach links in einen Betriebsweg der Autobahnmeisterei ein und folgte nicht mehr der Hauptfahrbahn. Dieser Weg führte den Mann schließlich auf die Überleitung, die von Bamberg kommend auf die A3 in Richtung Regensburg führt.

Als der Mann auf diese einfuhr, übersah er den dort fahrenden Pkw eines 42-Jährigen, und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. In der Folge kam der Wagen des Verursachers nach links von der Fahrbahn ab, wurde von der Schutzplanke ausgehebelt und überschlug sich. Der Pkw kam abseits der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen. Die jeweiligen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Der Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf mindestens 50.000 Euro belaufen. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.