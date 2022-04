In der Nacht vom 30.04.2022 bis zum 01.05.2022 wird die Bundesautobahn A3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West voll gesperrt. Der Grund für die Vollsperrung sind Bauarbeiten.

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird zur Überführung der Gemeindeverbindungstraße Neuhaus – Buch ein neues Überführungsbauwerk erforderlich. Zu diesem Zweck wird das bestehende Überführungsbauwerk in der Nacht vom 30.04. auf den 01.05.2022 abgebrochen, teilte der Betreiber der A3, die "A3 Nordbayern GmbH & Co. KG" mit.

Vollsperrung auf der A3: So wird der Verkehr umgeleitet

Der Autobahnverkehr wird während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U17 geführt und an der Anschlussstelle Erlangen-West wieder zurück auf die A3 geleitet.

Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Erlangen-West. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U82 geführt und an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost wieder zurück auf die A3 geleitet.

Die Gemeindeverbindungsstraße Neuhaus – Buch wird voraussichtlich bis Mitte 2023 für den Verkehr gesperrt bleiben. Im Gegenzug wird ab 29.04.2022 die Kreisstraße ERH 16 zwischen Neuhaus und der Einmündung in die Staatsstraße St 2240 wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Betreiber bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.