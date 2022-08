Goebel Porzellan schließt Werksverkauf in Rödental - und zieht um

"Sonderpreise auf ausgewählte Artikel" - noch bis Ende August

noch bis Ende August Neuer Verkauf in Bad Staffelstein - offizielle Eröffnung am 3. September 2022

Goebel Porzellan schließt seinen Werksverkauf in Rödental bei Coburg. Dieser zieht laut Verkaufsleiter Stefan Janson auf das eigene Firmengruppengelände nach Bad Staffelstein, wo auf 450 Quadratmetern ein neuer Werksverkauf neben der Hauptverwaltung eröffne.

Goebel Porzellan in Rödental: Neuer Werksverkauf eröffnet bald

"Es handelt sich um eine Zusammenlegung. Wir gehen an den Standort, an dem die Unternehmensgruppe sitzt, um Synergieeffekte zu erzeugen. Das macht einiges einfacher. Wir haben in Bad Staffelstein bereits Ausstellungen von Künstlern, die wir mit einem kleinen Shop bedienen. Auch Kostengründe spielen eine Rolle, wir sparen uns damit quasi die Miete."

In Rödental gebe es aktuell daher so manche Angebote. "Wir nehmen das Standardsortiment mit nach Bad Staffelstein. Auf einige ausgewählte Artikel gibt es Sonderpreise", sagt Janson. Insgesamt müsse man eine Fläche von 580 Quadratmetern räumen. Der gesamte Werksverkauf ziehe zum 1. September 2022 nach Bad Staffelstein. Zwei Tage später, am Samstag (3. September 2022) sei dann die "offizielle Eröffnung".

Beim neuen Werksverkauf in Staffelstein soll es auch ein kleines Café geben, erzählt Janson. Es kämen gleichzeitig neue Lieferanten hinzu und aus dem Verkauf werde so "ein Markenoutlet". Rösle sei mit Küchenausstattung dabei, die Küchenprofi-Gruppe sowie auch die Firma Koziol mit Küchenhilfen aus "thermoplastischem Kunststoff". Man habe "bei Goebel einen hohen Qualitätsanspruch, auch an unsere Lieferanten und Partner", so der Verkaufsleiter.