Am Donnerstag (10. März 2022) soll eine geplante Abfallsammlung in Coburg stattfinden. So heißt es zumindest auf diversen Flugblättern, die im nordwestlichen Teil der Stadt verteilt worden sind. Nun appelliert die Stadt Coburg an alle Bürgerinnen und Bürger, sich nicht an dieser Sammlung zu beteiligten.

"Diese Sammlung ist aus verschiedenen Gründen nicht zulässig: Sie wurde nicht bei der Stadt Coburg angemeldet und es wurden keine Entsorgungswege nachgewiesen. Des Weiteren bestehen für Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die als gefährlicher Abfall gelten (zum Beispiel Elektrogeräte, Batterien, Altfahrzeuge) Überlassungspflichten an Einrichtungen, die hierfür zugelassen sind. Im Übrigen sind gegebenenfalls gesonderte Genehmigungen erforderlich, um eine gefahrlose Entsorgung zu gewährleisten. Wer im Rahmen derartiger Sammlungen Abfälle zur Abholung bereitstellt, muss unter Umständen mit einem Bußgeldverfahren rechnen", warnt die Stadt über Facebook.

Im Rahmen solcher Sammlungen ist es schon vorgekommen, dass letztendlich nur Gegenstände mitgenommen wurden, die Gewinn versprechen. Der Rest wurde stehen gelassen oder illegal in der Natur entsorgt.

Die Kosten, die hierfür entstehen, gehen in einem solchen Fall zulasten der Allgemeinheit oder des ursprünglichen Besitzers.