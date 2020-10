Jan Gorr: "Für Coburg ist die 1. Liga Wahnsinn"

Der Countdown fr den HSC 2000 Coburg luft: Am morgigen Donnerstag geht das Abenteuer Bundesliga fr die Mannschaft von Neu-Trainer Alois Mraz mit einem Gastspiel beim TBV Lemgo Lippe los. Jan Gorr , der seit Juni als Geschftsfhrer die Geschicke des Vereins lenkt, und sein Team in der Geschftsstelle mssen bereits etwas mehr Weitblick zeigen. Denn die Organisation des ersten Heimspiels am kommenden Dienstag gegen Leipzig unter den strengen Corona-Auflagen steht im Moment ber allem. "Es sind noch ganz viele Vorkehrungen zu treffen. Wir planen frs Wochenende eine Art Generalprobe in der Halle, bei der alle unsere Mitarbeiter vor Ort sind", erklrt Gorr.