CoburgSieben Jahre hatte Jan Gorr seinen Stammplatz in der HUK-Arena direkt am Spielfeld, am Dienstagabend verfolgte er ein Heimspiel des HSC 2000 Coburg erstmals aus einer anderen Perspektive. Während die Bewegungsfreiheit der rund 1000 Zuschauer aufgrund der Corona-Auflagen und der damit einhergehenden vier Zonen eingeschränkt war, hatte Gorr als Geschäftsführer das "Privileg", die Perspektiven während des Spiels zu wechseln.