Der HSC 2000 Coburg hat am Mittwochabend in Eisenach den letzten Härtetest vor dem Bundesliga-Start bestanden. Härtetest kann in diesem Fall wörtlich aufgefasst werden, denn der Thüringer Zweitligist schenkte den Coburgern in der Werner-Aßmann-Halle körperlich nichts und machte den Gästen mit seiner harten Gangart zumindest gute 20 Minuten zu schaffen. Doch die Schützlinge von Trainer Alois Mraz stellten sich im Laufe der Partie besser auf die Körperlichkeit ein und setzten sich letztlich ungefährdet mit 29:24 durch.

ThSV Eisenach - HSC Coburg 24:29 (13:16)

In den Stau waren die Coburger bei der Anreise nach Thüringen im Gegensatz zum vergangenen Sonntag nicht geraten, trotzdem begann Mraz seine Analyse nach dem Spiel mit dem Thema Bus. "Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um geistig aus den Bus auszusteigen. Wir hatten kaum Bewegung im Angriff, warum weiß ich auch nicht genau", erklärt der Tscheche.

Die Eisenacher setzten den Bundesliga-Aufsteiger von Beginn an mit ihrer Physis zu und schossen dabei einige Male über das Ziel hinaus. "Es waren einige grobe Fouls dabei und dann sind die Emotionen hochgekocht", sagt Mraz, der für die Leistung der Schiedsrichter wenig Begeisterung übrig hatte. "Aber diese Phase hat uns letztlich geholfen. Wir waren dann irgendwann wacher und hatten mehr Pfeffer in unserer Abwehr und konnten uns ein bisschen absetzen", so Mraz.

Nach einem 8:10-Rückstand (20.) zogen die Gäste zu einem psychologisch guten Zeitpunkt kurz vor der Halbzeitpause auf 14:11 (27.) davon. Wie sehr die Coburger im ersten Durchgang beackert wurden, unterstreicht der Fakt, dass Florian Billek allein viermal vom Siebenmeterpunkt traf.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit lief es aus HSC-Sicht ähnlich schleppend wie in der Anfangsphase des ersten Abschnitts. Der ThSV schaffte den Ausgleich (20:20, 42.), verpasste es aber, das Spiel zu drehen. Stattdessen stabilisierten sich die Coburger und sorgten mit einem 5:0-Lauf für die Vorentscheidung (20:25, 47.). "Wir haben uns auch durch spielerische Mittel gewehrt. Insgesamt bin ich zufrieden mit der Leistung. Natürlich müssen wir einige Sachen noch verbessern, zum Beispiel unser Überzahlspiel. Eisenach hat es uns schwergemacht, dadurch war es für uns ein gutes Testspiel in Hinblick auf den Ligastart in Lemgo", sagt Mraz. Nicht zum Einsatz kamen beim HSC die angeschlagenen Pouya Norouzi Nezhad und Stepan Zeman. Beide sollen aber bereits am Freitag wieder trainieren und werden so voraussichtlich in Lemgo am nächsten Donnerstag mit von der Partie sein.

Nach zwei Spielen Pause stand am Mittwochabend bereits Neuzugang Drasko Nenadic wieder auf der Platte. "Er hat das gut im Innenblock gemacht und auch im Angriff einige Akzente gesetzt", zeigte sich Mraz mit der Leistung des Serben zufrieden.

HSC 2000 Coburg: Poltrum, Kulhanek - Billek (8/5), Knauer (4), Schröder (4), Preller (4), Varvne (3), Nenadic (2), Zetterman (2), Kurch (1), Sproß (1), Schikora, Neuhold