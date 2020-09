Coburg vor 59 Minuten

Fußball

Coburger Cedric Teuchert: Sehnsucht nach Premieren-Tor

Im ersten Anlauf bei Schalke 04 blieb dem Coburger Cedric Teuchert der Durchbruch in der Bundesliga verwehrt, nun will der 23-jährige Angreifer bei Union Berlin durchstarten. Sein erstes Tor in Liga 1 soll bereits gegen Augsburg gelingen.