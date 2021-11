Am Montag wurde die riesige Dachspinne aus Stahl und Holz mit Hilfe eines Autokrans ins Innere gehoben und anschließend fest installiert. Damit ist das Globe getaufte Rundtheater winterfest, so dass die Bauarbeiten auch in der kalten Jahreszeit weitergehen können.

Fertig montiert wiegt die Stahl-Holzkonstruktion der Dachspinne rund 21 Tonnen.

