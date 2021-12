Grund genug mithin, wenigstens per Foto adventliche und weihnachtliche Stimmung zu beschwören. Wie sieht es in verschiedenen Städten aus, die ebenfalls Neustadt heißen? In loser Folge präsentieren wir deshalb in den nächsten Tagen stimmungsvolle Adventsmotive zwischen Ostsee und Österreich.

Den Auftakt aber macht Neustadt bei Coburg - mit adventlichen und weihnachtlichen Jahrestellern, die die Firma Friedel produzierte.

Einen ausführlichen Artikel über die Jahresteller der Firma Friedel aus Neustadt mit Hintergründen und vielen weiteren Fotos finden Sie hier