Der beliebte traditionelle Adventsmarkt, der immer am ersten Adventswochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Altstadt von Seßlach lockt, wird in diesem Jahr durch die Sambaco GmbH aus Coburg organisiert. Das teilt die Stadt Seßlach in einer Pressmeldung mit. Nachdem es im Jahr 2023 zu personellen Veränderungen und Vakanzen im touristischen Bereich der Stadt Seßlach gekommen ist, wurden in den vergangenen Wochen die Weichen dahingehend gestellt, dass der Adventsmarkt auf jeden Fall stattfinden wird.

Veranstalter wird dabei die Stadt Seßlach bleiben. Die Sambaco GmbH übernimmt lediglich die Organisation und Durchführung des Marktes. Die politisch Verantwortlichen der Stadt Seßlach sind froh, dass sie in diesem Jahr die Unterstützung von Rolf Beyersdorf und seinem Team bekommen. Sie sind davon überzeugt, dass das erfahrene Team, welches ihnen an die Seite gestellt wird, den Adventsmarkt hervorragend organisieren wird, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bereits in dieser Woche werden erste Gespräche mit verschiedenen Akteuren rund um den Adventsmarkt geführt, ehe dann auch in Kürze die Bewerbungsfrist für Marktbuden beginnt. Für Fragen rund um den Seßlacher Adventsmarkt 2023 steht ihnen Rolf Beyersdorf und die Sambaco GmbH unter folgender Telefonnummer gerne zur Verfügung: 09561/705370.