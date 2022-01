Coburg vor 1 Stunde

Wohnen

Schicker, effizienter, aber auch ein wenig teurer

Die heuer 100 Jahre alte gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft in Neustadt hat ihre Modernisierungen für 2021 abgeschlossen. In der Sudetenstraßen und am Kalmusrangen sinken die Energiekosten deutlich. Aber die Miete steigt.