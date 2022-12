Geschlossener Dorfladen in Rossach (Gemeinde Großheirath) mit großem Ausverkauf

in (Gemeinde Großheirath) mit großem Gesamtes Inventar sucht neue Besitzer - "bis Ende Dezember muss alles weg"

sucht - "bis Ende Dezember muss alles weg" Infos für potenzielle Käufer : So lassen sich Möbel und Co. erwerben

: So lassen sich erwerben "Ich vermisse den Laden": Schließung war wegen Unwirtschaftlichkeit unvermeidbar

Der Dorfladen in Rossach (Gemeindeteil von Großheirath) im Landkreis Coburg hat seit geraumer Zeit geschlossen. Weil die Verkaufsfläche nur bis Ende des Jahres gemietet sei, müsse man sich nun um das verbliebene Inventar kümmern: "Bis Ende Dezember muss alles weg", erklärt die ehrenamtliche Geschäftsführerin Petra Eckert. Neben Möbeln hat der ehemalige Laden in der Coburger Straße 25 auch verschiedene Elektrogeräte zu verkaufen.

Update vom 19. Dezember 2022: Dorfladen in Großheirath verkauft gesamtes Inventar

"Es handelt sich um das komplette Ladeninventar", erklärt Eckert gegenüber inFranken.de. "Unsere gesamte Verkaufseinrichtung, unsere Sitzgruppe, Regale, aber auch zwei Kühltruhen und Klimaanlagen müssen raus." Bisher sei noch alles zu haben. Feste Preise gebe es nicht. "Wir haben schon Vorstellungen, aber das würde ich dann mit den Einzelnen direkt besprechen."

Laut Angaben der ehrenamtlichen Geschäftsführerin des einstigen Dorfladens handelt es sich konkret um folgendes Mobiliar:

Bedientheke

Brotregal

Zwei Klimaanlagen

Küchenzeile inklusive Spülmaschine und Spüle

Zwei Kühlregale

Kühltheke

Diverse Ladenregale

Schreibtisch

Sideboard mit Trennwand

Sitzecke mit zwei Tischen, drei Bänken, vier Stühlen und zwei Lampen

Spind

Wer sich für das Inventar interessiere, könne sich direkt bei Petra Eckert melden. "Wir treffen uns dann im Laden und machen einen Preis aus." Erreichbar ist die Verantwortliche entweder per Telefon unter 015112181232 oder E-Mail an rossach@kabelmail.de.

Die Schließung habe sie hart getroffen, berichtet Eckert. "Ich selbst vermisse den Laden, weil er einfach praktisch war - ich musste mich nicht in einem riesigen Supermarkt durch die Regale wühlen und extra irgendwo hinfahren. Und einen vernünftigen Preis habe ich dort auch bekommen." Auch die Kund*innen hat das Ende des Ladens schockiert - einigen trieb es "Tränen in die Augen", wie inFranken.de bereits im August über die Gründe und Auswirkungen berichtete.

Erstmeldung vom 5. August 2022: Dorfladen in Rossach schließt - "Tränen in den Augen" bei Kundschaft

Der Dorfladen in Rossach (Gemeindeteil von Großheirath) im Landkreis Coburg schließt für immer seine Türen. Wie Geschäftsführerin Petra Eckert gegenüber inFranken.de erklärt, sehe man keine "wirtschaftliche Perspektive" mehr für den beliebten Nahversorger. Der Dorfladen, der 2016 von Bürgern und Bürgerinnen eröffnet wurde, bietet neben Wurst, Fleisch und Käse auch eine weitere Vielzahl an regionalen Produkten und Lebensmitteln des täglichen Bedarfs an. Auch eine Kaffee-Ecke und eine Poststation gehören zur Ausstattung.

"Wir sind ein Treffpunkt im Ort, bei uns plauscht man gemütlich und tauscht sich aus", sagt Eckert. "Man kann prophezeien, dass die Straße künftig eher ruhig wird", sagt sie, die 2018 hier die Leitung übernahm, mit trauriger Stimme. Bald, das ist am 30. September 2022, in wenigen Wochen. Dann wird es den Dorfladen in der Coburger Straße 25 nicht mehr geben. Bereits seit längerem war bekannt, dass das Betreiber-Team nach einem neuen Standort sucht.

Anfang Februar 2022 stand bereits ein Konzept für einen Neubau am Dorfanger. Doch dieses Projekt, das maßgeblich von Fördermitteln abhing, sei gescheitert, so Eckert. Hintergrund sind einem Statement des Dorfladens zufolge vor allem Uneinigkeiten mit der Gemeinde selbst.

"Können das nicht auffangen": Kostenexplosion macht Mini-Markt in Großheirath zu schaffen

Gleichzeitig kämpfe man im aktuellen Geschäft mit verschiedenen Problemen. "Wir hatten 2022 einen deutlichen Umsatzrückgang durch Inflation und den Krieg", sagt die Geschäftsführerin des Dorfladens. "Das geht zwar allen momentan so, aber hier ist es nicht wie bei Rewe oder Aldi. Wir sind ein kleiner Laden und können das nicht auffangen." Dazu kämen gestiegene Preise für Lebensmittel, höhere Energiekosten und mehr Miete.

"Wir haben außerdem drei 450-Euro-Kräfte und mit dem höheren Mindestlohn kämen hier auch noch extra Kosten dazu", sagt Eckert. Zwar habe man 2021 "minimal Gewinn gemacht, doch wir tragen uns gerade so - und meine zwei Kollegen und ich machen das ehrenamtlich". Mehrere Schwangerschaften hätten dazu geführt, dass auch noch Personal plötzlich weggebrochen sei. Zwar laufe der Mietvertrag in Rossach noch bis Ende des Jahres - und eine einjährige Verlängerung sei in Sicht gewesen.

"Doch wir haben uns jetzt entschieden, auszusteigen, weil wir weder planen noch Bedingungen erfüllen können, um wirtschaftlich zu bleiben", sagt die Nahversorger-Chefin in Rossach. Bei Kunden herrsche über die Schließung "von blankem Entsetzen zu Tränen in den Augen bis zur Frage 'wie könnt ihr nur?' alles", berichtet sie. "Es bricht uns das Herz, unseren Dorfladen nach langem Hin und Her aufgeben zu müssen", schreibt das Betreiberteam öffentlich. Der nächste Supermarkt ist zu Fuß eine Stunde entfernt.

Auch interessant: Coburg schaltet Beleuchtung der Veste ab - und prüft kältere Sporthallen