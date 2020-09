"Recht aufs Chillen eingefordert"

Hasti ist aufgeregt. Sie möchte ihr Bild jetzt endlich erklären. Als Thema hatte der Kinderschutzbund die Kinderrechte gewählt. Anlass war der Weltkindertag am 20. September. Hasti hat sich für das Recht auf Freiheit entschieden. "Weil in Afghanistan und vor allem im Iran die Kinder nichts dürfen. Nicht mal vor die Tür. Manche werden schon mit zehn Jahren verheiratet. In Afghanistan werden Menschen getötet. Kinder haben ein Recht auf Leben", sagt die Neunjährige, die vor vier Jahren aus Afghanistan nach Coburg kam. Sie spricht in akzentfreiem Deutsch.