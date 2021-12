Im Juli 1991 wurde in Coburg das Unternehmen Kapp Technologie GmbH gegründet. "Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann allerdings schon viel früher", wie es dazu in einer Pressemitteilung der Firma heißt.

Die Entwicklung und Fertigung von CBN-Profilschleifscheiben hatte Anfang 1980 mit einem Team von gerade mal drei Mitarbeitern ihren Anfang genommen. In den folgenden Jahren stieg mit der Zahl der ausgelieferten Verzahnungs- und Profilschleifmaschinen, produziert im Kapp-Werk in Coburg-Neuses, der Bedarf an diesen Werkzeugen stark an. "Es wurde Zeit, die Konstruktion, Fertigung und Erprobung in eine eigenständige Produktionsstätte zu verlagern", so die damalige Schlussfolgerung laut Pressemitteilung.

Im Jahre 1985 wurde im Coburger Stadtteil Cortendorf eine geeignete Fabrik übernommen und zum "Kapp Werk 2" umgebaut. 1991 entstand dann daraus die damalige "Kapp Technologie GmbH". Heute sind rund 150 Personen im Unternehmen beschäftigt, und die Produktionskapazität beträgt rund 30000 Werkzeuge pro Jahr. Auf 16000 Quadratmetern Produktionsfläche werden CBN-Schleifwerkzeuge und Diamant-Abrichtwerkzeuge produziert und vertrieben. In den vergangenen Jahren kam noch eine weitere Dienstleistung hinzu, und zwar die Schutzbeschichtung von diversen Bauteilen.

Im Pressetext wird auch noch Folgendes erklärt: "Die Produktionsprozesse im Werk sind sehr divergent und reichen von der mechanischen Bearbeitung der hochgenauen Werkzeuggrundkörper bis hin zur Oberflächenbeschichtung, welche die Einbindung des Schneidbelages sicherstellt. Den Genauigkeitsanspruch haben beide Prozesse jedoch gemeinsam - es wird immer im Mikrometerbereich gefertigt."

Hintergrund Kapp Niles ist laut Eigenbeschreibung eine "global agierende Unternehmensgruppe mit hochwertigen und wirtschaftlichen Lösungen rund um die Feinbearbeitung von Verzahnungen und Profilen". Sie versteht sich als Partner für Unternehmen zahlreicher Branchen in den Sparten Mobilität, Automatisierung und Energie. Das perfekte Zusammenspiel von Maschinen, Werkzeugen, Technologien und Messtechnik garantiere eine "äußerst präzise Bearbeitung auf tausendstel Millimeter genau".