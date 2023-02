Die Bäckerei Süßenguth in Neustadt bei Coburg will keine Lebensmittel verschwenden und hat deshalb zwei Aktionen ins Leben gerufen, die dabei helfen sollen. "Wir wollen nichts wegschmeißen", erklärt Geschäftsführerin Susanne Süßenguth im Gespräch mit inFranken.de.

Sie erläutert die Ideen, die sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Harald Hager erarbeitet hat. Sogar Tiere sollen von den Schnäppchenangeboten profitieren.

Bäckerei Süßenguth: Großer Sack insbesondere für Tiere gedacht

"Da es leider nicht kalkulierbar ist, wie viel Brötchen, Brot, Gebäck wir genau täglich verkaufen, bleibt doch täglich ein Rest übrig", berichtet die Bäckerei. Geschäftsführerin Süßenguth äußert sich gegenüber inFranken.de: "Wenn um 17 Uhr ein Kunde kommt, will er noch eine gewisse Auswahl, klar hat man dann natürlich auch abends ein paar Sachen übrig." Ein Teil der Brötchen könne zwar zu Semmelmehl verarbeitet werden, doch das reiche nicht aus. "Es tut einem leid, wir haben schon immer unser Möglichstes getan", so Süßenguth.

Nun startet die Bäckerei eine Aktion: "Um keine Lebensmittel wegzuwerfen, bieten wir euch einen großen 120-Liter-Sack mit altem Brot/Brötchen für eine kleine Schutzgebühr von zwei Euro an." Die alten Backwaren seien insbesondere für Tiere gedacht, Interessenten können einfach in der Heubischer Straße 1 vorbeikommen.

Die Geschäftsführerin erklärt, dass sie diese Leistung bereits seit Längerem anbiete: "Wenn Leute danach gefragt haben, haben wir was zurechtgemacht." Es seien immer mal wieder Kunden gekommen, die altes Brot für Fische oder Schafe abgeholt hätten. Die Backwaren würden im Ofen getrocknet, damit sie nicht schimmeln. Jetzt habe die Bäckerei das Angebot auch bewerben wollen: "Damit das mehrere mitbekommen", so Süßenguth. Es habe sich bereits eine Frau gemeldet, die vier Säcke abholen wolle. Auch ein Jäger habe Interesse, um das Brot an Füchse im Wald zu verfüttern. Die Geschäftsführerin freue sich über viel Zuspruch: "Hauptsache, wir müssen nichts wegschmeißen."

Zudem biete die Bäckerei Süßenguth in Neustadt bei Coburg viele Waren ab 16.30 Uhr zum halben Preis an, um die Lebensmittel nicht wegwerfen zu müssen. Ursprünglich habe die Backstube im Jahr 2022 eine Verschenk-Aktion gestartet, bei der die Kundschaft beim Kauf gratis Backwaren mitnehmen konnten, inFranken.de berichtete bereits. Diese Idee sei jedoch für viele "missverständlich" gewesen, erklärt die Geschäftsführerin. "Wir wollten das ein bisschen vereinfachen", erläutert sie. Die Waren an Tafeln abzugeben, sei ebenfalls eine Option, die aufgrund von vielen Auflagen jedoch schwerer umzusetzen sei: "Wir sind noch dran", doch die bisherigen Aktionen seien der beste Weg gewesen, schnell zu handeln, so Süßenguth.

Auch interessant: "Resonanz unvorstellbar": "Funtasy World" kündigt Eröffnung an - neuer Freizeitpark sorgt für Begeisterung