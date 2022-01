Manchmal müssen Theaterbesucher sorgsam angebrachte Hinweisschilder ganz bewusst ignorieren. Zum Beispiel das Schild "Bitte Haupteingang Schlossplatz benutzen". Denn dieser Hinweis gilt seit Montag nicht für jene Theaterbesucher, die das neue Testzentrum im Landestheater benutzen wollen. Seit Wochenbeginn haben hier nicht nur Theaterfans (fast) täglich die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Schnelltest und Theaterbesuch - diese Kombination klingt für Kulturfans in Corona-Zeiten längst nicht mehr schräg, sondern fast schon selbstverständlich. Denn der Zusammenhang ist unabweislich. Wer in diesen Wochen zwar den 2G-Nachweise erbringen, aber noch keine mindestens 15 Tage zurückliegende Booster-Impfung vorweisen kann, kommt ohne aktuelles negatives Testergebnis nicht in den sanierungsbedürftigen Musentempel.

Dort, wo Theaterbesucher für gewöhnlich Garderobe und Schirme abgeben, ist nun Richtung Theaterplatz das temporäre Domizil der Teststation. Die neue Testmöglichkeit direkt in der Innenstadt und in kurzer Entfernung zum zentralen Bus-Umsteigeplatz am Theaterplatz lockte schon pünktlich zum Auftakt Interessenten an - mit Terminbuchung via Internet, aber auch spontan entschlossene Kunden. Ganz vorne auf der Liste der Anlässe: Besuch im Theater oder im Altenheim.

Ausweis mitbringen

Die Öffnungszeiten der neuen Schnelltest-Station sind an den Vorstellungsbetrieb das Landestheaters angepasst. An Tagen ohne Vorstellungen ist die Station von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. An Tagen mit Vorstellungen schließt die Station jeweils zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn.

Für Interessenten empfiehlt sich deshalb der Blick auf den Online-Spielplan des Landestheaters. Von der Homepage des Theaters aus lassen sich zudem direkt Test-Termine buchen (www.landestheater-coburg.de). Wichtig: Mitzubringen ist ein Ausweisdokument - Personalausweise, Reisepass oder Führerschein.

Übrigens: Auch ohne Terminbuchungen sind Schnelltest möglich - dann aber eventuell mit Wartezeiten (alternative Online-Buchungsmöglichkeit: www.vitale-apotheke.de).