Es begab sich im "ersten Berufsleben" von Andrea Titterall. Sie arbeitete in England als Sportlehrerin an einer Schule für Behinderte . Eines Tages kam Queen Elizabeth II. zu Besuch. Bei ihrem Rundgang durchs Gebäude traf die Königin im Schwimmbad auf Andrea Titterall, informierte sich über deren Arbeit und stellte fest: "You are wonderful!"