Am Mittwochabend (20.10.2021) begab sich am Mittwochabend ein 18-jähriger Motorradfahrer nach einem Hundebiss zur Behandlung in die Notaufnahme des Coburger Klinikums.

Der 18-Jährige war am Mittwoch gegen 17.00 Uhr mit seinem Kraftrad in der Breitenauer Straße in Meeder unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem Hund und dessen Besitzer biss das Tier dem Motorradfahrer in die linke Wade.

Landkreis Coburg: 18-jähriger Motorradfahrer von Hund angegriffen

Die Bissverletzung musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 69-jährigen Hundehalter ermittelt die Coburger Polizeiinspektion nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

