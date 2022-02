Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntag (6. Februar 2022) um 23.55 Uhr in die Blumenstraße in Meeder gerufen.

Eine Hausbewohnerin hatte Feuerschein in ihrem Carport festgestellt, wie die Polizei Coburg mitteilt.

Brand in Meeder: Hoher Sachschaden entsteht durch Feuer

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Carport und zwei darin stehende Fahrzeuge bereits in Vollbrand. Außerdem hatten die Flammen auch schon auf eine angrenzende Garage übergegriffen. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes, vor allem auf direkt angrenzende Wohnhäuser, verhindert werden.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf mindestens 50.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. Bezüglich der Brandursache ermittelt die Kriminalinspektion Coburg.