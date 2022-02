Sie sehen toll aus, die insgesamt zwölf Pappeln, die zwischen dem Sportgelände des TV 48 Coburg und der CoJe in der Rosenauer Straße stehen. Aber: Sie bereiten auch allerhand Probleme. Und, vor allem: Sie stellen mehr und mehr ein Sicherheitsrisiko dar, wie am Montag der Leiter des Coburger Grünflächenamts, Bernhard Ledermann, informierte.

"Die Standsicherheit der Bäume ist nicht mehr dauerhaft gewährleistet", sagte Ledermann. Dies habe jüngst eine Untersuchung ergeben.

Sturmschäden

Hinzu kommt, dass bei manchem Sturm in der jüngeren Vergangenheit auch schon mal größere Kronenteile aus einzelnen Pappeln herausgebrochen und nach unten auf den öffentlichen Gehweg gestürzt seien.

Doch es ist nicht nur die "Gefahr von oben", weshalb die Pappeln zuletzt immer mehr zu einem echten Dorn im Auge der umliegenden Nutzer wurde. "Pappeln sind Flachwurzler", erklärt Ledermann. Das bedeutet: Die Wurzeln graben sich nicht besonders in die Tiefe, sondern gehen vielmehr in die Breite. Und das ist vor allem für die direkt benachbarte Laufbahn des TV 48 ein echtes Problem: An einigen Stellen drückt das Wurzelwerk bereits den Sportbelag nach oben. "In diesem Zustand kann die Laufbahn nicht mehr genutzt werden", so Ledermann. Deshalb habe der TV 48 auch schon seit längerem den Wunsch geäußert, dass die gut 30 Meter hohen Pappeln entfernt werden. Doch erst jetzt, wo die Pappeln auch nicht mehr standsicher sind, wird dieser Wunsch erfüllt.

Am Dienstag geht's los

Bereits am Dienstag (22. Februar) werden in der Rosenauer Straße wohl die Motorsägen heulen. Wobei die Pappeln zunächst mit Hilfe eines Steigers von oben her gestutzt und zurückgeschnitten werden.

Wie Ledermann sagte, plant der TV 48 im Anschluss eine komplette Sanierung der Laufbahn.

Bloß keine Flachwurzler mehr!

Und was plant das Grünflächenamt? "Natürlich wird es Nachpflanzungen geben", sagt Ledermann, Was genau nachgepflanzt wird, stehe allerdings noch nicht fest - nur, dass es diesmal keine Flachwurzler sein werden.

Wie alt die Pappeln sind, die jetzt gefällt werden, kann ebenfalls noch nicht verlässlich gesagt werden. "Möglich, dass sie aus den 1920er Jahren stammen", sagt Ledermann, "vielleicht wurden sie auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg nachgepflanzt." Einst wurde sogar das gesamte Sportgelände des TV 48 gesäumt von diesen Pyramidenpappeln. Nach und nach mussten sie jedoch aus unterschiedlichen Gründen entfernt werden. Auch einige Exemplare, die an der Seite zur CoJe standen, mussten in den vergangenen Jahren schon aus Sicherheitsgründen gefällt werden. "Anschließend haben wir in den Stämmen immer sehr viel Fäule festgestellt", sagt der Baumexperte des Grünflächenamts, Stephan Just.