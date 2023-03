Lautertal: Kita Sonnenschein wieder als "bewegte Kita" zertifiziert - welches Konzept dahinter steckt

Wer vom Parkplatz bis zur Kita läuft, bekommt einen Stempel. Wer von Zuhause mit dem Rad oder zu Fuß kommt, sogar zwei Punkte. Wie das Landratsamt Coburg erklärt, herrscht in der Kindertagesstätte Sonnenschein in Lautertal Bewegung. „Wir versuchen, dass all unsere Projekte im Jahreskreis bewegt sind“, sagt Leiterin Carmen Christ. 2016 wurde die Einrichtung erstmals als „bewegte Kita“ zertifiziert, 2020 rezertifiziert und nun erneut.

„Bewegte Kita“ ist eine Zertifizierung, die aus dem Forschungsprojekt QueB hervorgeht. Das Projekt wurde vom Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften der Hochschule Coburg, unter der Leitung von Professor Holger Hassel, initiiert. Federführend wurde es von Vanessa Kaiser betreut. Nun liegt die Zertifizierung der Kitas in den Händen der Gesundheitsregion plus und der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD).

Die Bewegungsziele setzen sich die Kindertagesstätten selbst. Wichtig dabei ist, dass Bewegung in den Kitas dauerhaft gelebt und nicht nur zu den anstehenden Re-Zertifizierungen umgesetzt wird. Nur dann haben die Kinder auch etwas davon. Und Carmen Christ weiß: Die Zertifizierung macht schon Eindruck auf die Eltern, denn damit wissen sie, dass ihre Kinder hier in Bewegung sind, dass wir mit den Kleinen aktiv den Kita-Alltag gestalten. Sei es an verschiedenen Geräten, wie Klettertürmen oder durch Kinder-Yoga oder eben durch Bewegungs-Challenges, wie beschrieben.

Bei der neuesten Rezertifizierung hat die Kita Sonnenschein ein Plakat erhalten, auf dem Kinder und Eltern aufschreiben können, wo sie sich in der Freizeit als Familie bewegen. So können sich die anderen Kita-Kinder und -Eltern Tipps und Anregungen holen und sich gegenseitig austauschen.

Dass die Zertifizierungen durch Lea Hellbeck von der Gesundheitsregion plus und Claudia Hartmann von der Fachakademie für Sozialpädagogik weitergeführt werden, freut vor allem Vanessa Kaiser: „Dadurch können die Kitas Anschaffungen im Bereich Bewegung häufig besser vor den Trägern begründen. Außerdem reflektieren die Kita-Teams durch die Rezertifizierung häufig auch nochmal, wie ihre Maßnahmen zur Bewegungsförderung klappen oder ob es Veränderungsbedarf gibt.“

Einen Schnellcheck zur ersten Analyse der Bewegungsmöglichkeiten in einer Kita sowie weitere Informationen zu dem Projekt findet man unter www.queb-bewegte-kitas.de

Erneut zertifiziert wurden neben der Kita Sonnenschein in Lautertal auch die Campuszwerge in Coburg und das Kinderhaus St. Johannes der Täufer in Uetzing.