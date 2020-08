Coburg vor 21 Minuten

Fasching

Keine Prunksitzung, kein Gaudiwurm: Coburger Narrhalla sagt für 2021 alles ab

Auch in der Stadt Coburg wird es in der Session 2020/2021 keine öffentlichen Faschingsveranstaltungen geben. Die Coburger Narrhalla will aber zumindest mit einigen karitativen Aktionen präsent bleiben.