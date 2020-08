So wollen die Coburger Narren der Corona-Krise trotzen

So nachdenklich und traurig wie am Freitagvormittag hat man Thomas Eck selten gesehen. Der Präsident der Coburger Narrhalla , der eigentlich dafür bekannt ist, mit launigen Worten den Start der Faschingssession auszurufen oder augenzwinkernd die große Prunksitzung im Kongresshaus zu leiten, musste etwas verkünden, was ihm gar nicht gefällt - was aber in Zeiten von Corona auch "alternativlos" ist, wie er sagt: In der Session 2020/2021 wird es von der Narrhalla keinerlei öffentliche und gesellschaftliche Veranstaltungen geben. Betroffen davon sind außer dem Rathaussturm und der Prunksitzung auch der Kinderfasching im Kongresshaus, der Rosenmontagsball im Münchner Hofbräu sowie der Gaudiwurm durch die Innenstadt. Kurzum: Der Fasching 2020/2021 fällt in Coburg aus. In den letzten Tagen waren ähnliche Entscheidungen auch schon in Seßlach, Bad Rodach, Meeder und Scherneck gefallen.