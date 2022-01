Kulturveranstalter in der Region stehen im zweiten Corona-Winter beim Blick in die Zukunft vor großen Herausforderungen. Wie lassen sich Veranstaltungen planen, wenn unklar ist, ob und wann eventuell doch wieder ein Lockdown kommen könnte? Der Kunstverein Coburg freilich hat nach den bisherigen Erfahrungen in Pandemie-Zeiten bereits zum Jahreswechsel ein Ausstellungsprogramm für 2022 erarbeitet, das in weiten Teilen schon fertig ist.

Insgesamt acht Präsentationen sind bereits terminiert, wie Vorsitzender Joachim Goslar erklärt. Dass der Kunstverein auch auf veränderte Bedingungen kurzfristig reagieren kann, hat er jüngst bei der Jahresausstellung bewiesen. Die 2G-Plus-Regelung war im Ausstellungspavillon am Hofgarten kombiniert mit der Beschränkung auf maximal gleichzeitig 20 Besucher. Zusätzlich dazu hat der Kunstverein bei Bedarf zwei mobile Luftfilteranlagen in Betrieb, um die in Aerosolen lauernde Virengefahr zu minimieren.

Malerei und Holzskulpturen

Zum Auftakt im neuen Jahr erprobt der kunstverein ein neues Format. "Junge Kunst" lautet das Motto, wenn der Ausstellungs-Pavillon zur Bühne für Schüler wird, die sich malend und zeichnend dem Medium Kunst annähern.

Dem Thema Buchinstallationen widmen sich Anja Harms und Eberhard Müller-Fries im Frühjahr in einer gemeinsamen Schau. Von Anfang Mai bis Anfang Juni erwartet die Besucher auch im nächsten Jahr eine große Ausstellung mit Teilnehmern und Dozenten der Coburger Sommerakademie.

Parallel dazu ist eine Studioausstellung geplant. Sie soll Wolfgang Müller und der Kunst des Scherenschnitts gewidmet sein. Die große Sommerpräsentation ist der Malerei der in Leipzig lebenden Künstlerin Verena Landau vorbehalten. "Inside the panopticon" lautet das Motto dieser Schau.

Die Künstlerin Beate Debus aus Thüringen war schon 2017 beim Verein "Hyzainth" in Thierach zu Gast und sollte eigentlich bereits 2020 Skulpturen und Zeichnungen im Kunstverein präsentieren. Die Schau musste damals aber wegen der Corona-Krise verschoben werden. Parallel zu ihrer Präsentation ab Anfang September ist im Studio eine Debütanten-Ausstellung geplant. Den Abschluss soll erneut die Jahresausstellung von Mitte November bis Mitte Dezember markieren.

Was der Kunstverein Coburg 2022 plant

15. bis 30. Januar "Junge Kunst" - Malerei, Zeichnungen Objekte: Kinderkunst-Atelier des Kunstvereins, Grundschule Creidlitz, Rudolf-Steiner-Schule, Jugendkunstschule "Regenbogentanz" (Eintritt frei)

5. März bis 24. April Anja Harms / Eberhard Müller-Fries: Buchinstallationen

7. Mai bis 8. Juni Coburger Sommerakademie - Teilnehmer und Dozenten; Studioausstellung: Wolfgang Müller: Scherenschnitte

3. Juli bis 21. August Verena Landau "Inside the panopticon", Malerei

5. September bis 16. Oktober Beate Debus: Holzskulptur und Zeichnung;

Debütanten-Ausstellung (Debütanten-Preis der Sparkasse Coburg-Lichtenfels)

19. November bis 18. Dezember Jahresausstellung JA22

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhrred