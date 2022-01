Ein neues Kunstwerk gibt es seit diesen Tagen in der Judenberg-Unterführung zu bewundern. Dort, wo Ende 2015 - mit ausdrücklicher Genehmigung durch Straßenbauamt und Ordnungsamt - auch schon mal ein Solidaritäts-Graffiti für die Opfer der Terroranschläge von Paris aufgesprüht wurde ("Je suis Paris"), war der Sprayer Alex nun erneut kreativ: Direkt neben dem Paris-Kunstwerk befindet sich jetzt eine große Freiheitsstatue an der Wand.

Während es bei der original "Lady Liberty" in New York eine vergoldete Fackel ist, die sie mit der einen Hand in die Höhe reckt, ist es bei der "Coburger Freiheitsstatue" eine Spritze.

Ob das eine Werbung fürs Impfen ist? "Kann gerne so interpretiert werden", sagt der Künstler. Wohlwissend, dass auch die Interpretation "Freiheit durch Impfung" möglich ist.

In der anderen Hand hält sie eine Tafel, auf der aber - anders als in New York - nicht das Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung steht, sondern der Satz: "Wirr ist das Volk". Denn, so der Künstler, "das Volk" sei derzeit ja in vielerlei Hinsicht "verwirrt". Und außer den sich immer wieder ändernden Corona-Regeln gibt es da ja auch noch "Spaziergänger", die von Kritikern als "verwirrt" bezeichnet werden.