Die Corona-Lage in der Stadt und dem Landkreis Coburg bleibt angespannt: Der Inzidenzwert für den Landkreis Coburg zum Beispiel hat sich binnen einer Woche verdoppelt, und das Infektionsgeschehen wird weiterhin als "diffus" bezeichnet. "Die Ansteckungswege sind vielfältig", heißt es im aktuellen Corona-Newsletter des Landratsamts. Und: Die Omikron-Variante des Corona-Virus sei mittlerweile auch in der Region Coburg "sehr weit verbreitet", was das schnelle Ansteigen der Fallzahlen erkläre.

Parallel dazu steigt allerdings die Impfquote kaum noch. Für diesen Montag (24. Januar) wurde sie mit 71,62 Prozent angegeben. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor betrug sie 71,21 Prozent. Ende Dezember lag sie bei knapp 70 Prozent. Das heißt: Obwohl reichlich Impfstoff vorhanden ist und obwohl auch regelmäßig Impf-Termine angeboten werden, konnte die Impfquote für die Stadt und den Landkreis Coburg seit Jahresbeginn um noch nicht einmal zwei Prozentpunkte erhöht werden.

Impf-Termine ohne Anmeldung

Auch in dieser Woche sind Impf-Termine verfügbar. Die Buchung erfolgt vorzugsweise online über das BayImco-System unter https://impfzentren.bayern/ oder alternativ über die Telefon-Hotline 09561/7334730.

Außerdem gibt es in dieser Woche auch wieder "freies Impfen", für das keine Anmeldung erforderlich ist. Geimpft wird jeweils in der Alten Angerturnhalle in Coburg (Schützenstraße), und zwar am Dienstag, 25., und Mittwoch, 26. Januar, jeweils von 13.45 bis 17 Uhr, sowie am Donnerstag, 27. Januar, von 13.45 bis 17 Uhr. Ein weiterer Termin ist am Samstag, 29. Januar, von 17 bis 21 Uhr. Aktuell sind die Impfstoffe sowohl von BionTech, wie auch Moderna "ausreichend" vorhanden, wie es heißt.

Impfen für Kinder

Am Samstag, 29. Januar, findet von 8.30 bis 12.30 Uhr im Impfzentrum Witzmannsberg auch wieder "freies Kinder-Impfen" für Fünf- bis Elfjährige ohne Terminvereinbarung statt. Es kommt der Kinderwirkstoff von BionTech zur Anwendung.