Sie ist fraglos eine der längsten Straßen in Neustadt - die Heubischer Straße. Von der Austraße aus führt sie vorbei am Rathaus und an der nach ihr benannten Schule hinaus aus der Stadt. Wer das aktuelle Foto mit einer historischen Aufnahme oben vergleicht, wird natürlich eine Reihe von Veränderungen registrieren - und trotzdem diese Stelle sofort wiedererkennen.

Besonders markant ist das Haus rechts im Vordergrund mit einer schmalen schrägen Seite direkt zur Straße hin. Längst ist der Eingang am Eck verschwunden, den das historische Foto zeigt, das noch aus jenen Zeiten stammt, als das Herzogtum Coburg noch existierte. Auch wenn sich die Verteilung der Fenster verändert hat - in seiner Gesamtanlage aber ist das Haus noch immer unverkennbar.