Im Landkreis Coburg sind zahlreiche vergiftete Vögel und präparierte Köder gefunden worden. Das teilt der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) am Donnerstag (09. Juni 2022) mit. Das eingesetzte Gift ist nicht nur für Vögel hochgefährlich, weshalb der LBV nun auch Eltern und Hundehalter warnt: "Der LBV und die Gregor Louisoder Umweltstiftung (GLUS) appellieren an alle Eltern im Landkreis Coburg, ihre Kinder keine herumliegenden toten Tiere oder anderes Verdächtiges anfassen zu lassen. Alle Hundehalter vor Ort sollten ihre Tiere an die Leine nehmen."

Bereits am 22. April 2022 fanden zufällig zwei Aktive des LBV Coburg bei Freilandarbeiten in der Gemeinde Meeder auf einem Acker zwischen Oettingshausen, Ottowind und Großwalbur eine tote Rohrweihe. Als dann am nächsten Tag der zuständige Jagdpächter dem LBV für den fast gleichen Ort vier weitere tote Rohrweihen und ein totes Huhn meldete, dessen Gefieder mit einer blauen Substanz eingefärbt war, wurde vom gemeinnützigen Coburger Naturschutzverein umgehend die örtliche Polizei verständigt und Strafanzeige gestellt. "Die blaue Substanz deutete darauf hin, dass die Henne mit dem längst verbotenen Gift E605 als Köder präpariert wurde, denn dieses verbotene Gift, eigentlich ein Insektizid, war mit einer blauen Warnfarbe versetzt", sagt Frank Reißenweber, Erster Vorsitzender des LBV Coburg, in einer entsprechenden Pressemitteilung vom Donnerstag (09. Juni 2022).

Im Umkreis von wenigen Kilometern wurden anschließend weitere tote Vögel gefunden. "Das Gift kann binnen Sekunden über die Schleimhäute aufgenommen werden und zum Tod führen", sagt Julian Hauschild, ehrenamtlicher Beauftragter des LBV Coburg für Naturschutzkriminalität.

Die toten Vögel wurden zu einer pathologischen Untersuchung ans Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit nach Erlangen geschickt. Diese ergab, dass die Tiere tatsächlich durch das genannte Gift verendet sind. Seither dauern die Ermittlungen der Polizei ein - ein Täter konnte noch immer nicht gestellt werden. "Meine Einschätzung ist, dass ein Hühnerhalter aus der Region mit den präparierten Hennen einen Fuchs loswerden wollte", so mutmaßt Frank Reißenweber. Die Polizei und der LBV hoffen auf Hinweise der Bevölkerung, um den Täter ausfindig machen zu können. Wer Angaben machen kann, wird deshalb gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 in Verbindung zu setzen.

Zudem nun die Warnung an Eltern und Hundehalter, Kinder keine herumliegenden Tiere anfassen zu lassen und Hunde an der Leine zu halten. Bei Hautkontakt kann das Gift - selbst in geringen Dosen - zu Krämpfen führen. Sollte das der Fall sein, sollte umgehend ein Arzt oder eine Ärztin kontaktiert werden.