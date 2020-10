Es wird die weiteste Reise für den HSC 2000 Coburg in dieser Saison. 636 Kilometer beträgt die einfache Entfernung zur SG Flensburg-Handewitt , und die Aussicht darauf, von der Förde Punkte mit an die Itz zu bringen, sind alles andere als aussichtsreich. Doch zu verlieren haben Florian Billek, Andreas Schröder und Co. allemal nichts. Spätestens seit Sonntagabend und der vermeidbaren Niederlage gegen Nordhorn (26:29) dürfte allen Fans des HSC klar sein, dass es ein ganz schwerer Überlebenskampf in der ersten Liga wird, der mit den bislang gezeigten, eben nur phasenweisen guten Leistungen, nicht erfolgreich sein wird.