Unkenntnis, vielleicht Angst, etwas falsch zu machen, auf jeden Fall aber ein großes Maß an Gleichgültigkeit - haben Menschen am Anfang des Monats in Rödental gezeigt. Denn einer Frau wurde über Stunden hinweg von Passanten Hilfe verweigert. Dabei wäre der Aufwand gering gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Arbeiter-Samariter-Bundes, der von diesem Vorfall aufarbeitet.

Es geschah am helllichten Tag: Die Rödentalerin, Mitte 60, war zu Fuß auf dem asphaltierten Rad- und Fußweg von der Domäne in Richtung zur Rödentaler Kläranlage unterwegs. An dem Dienstag gegen 15 Uhr stürzte die Frau und kam aus eigener Kraft nicht mehr auf die Füße. Mehrere Passanten gingen achtlos vorbei, niemand griff der Hilflosen unter die Arme, niemand hielt es für nötig, Hilfe zu holen.

"Unbegreifliche Ignoranz"

Mehr als drei Stunden später, gegen 18.25 Uhr, ging ein Notruf ein und ein Fahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes Coburg machte sich auf den Weg nach Rödental. "Die Frau war glücklicherweise nicht verletzt. Ihr musste nur aufgeholfen werden", sagt ASB-Regionalreferent Matthias Neuf, der die Ignoranz der Passanten nicht begreifen kann. "Wenigstens die Notrufnummer 112 hätte jemand anrufen können, ja, müssen."

Immerhin besäßen 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ein Mobiltelefon, das in der Regel immer mitgeführt werde. Die Angst, bei der Hilfeleistung etwas falsch zu machen, sei unbegründet, betont Neuf. "Nichts zu tun, ist viel schlimmer. Vielleicht animiert das den einen oder anderen, wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen", meint der ASBler.

Unterlassene Hilfeleistung ist eine Straftat

Im Strafgesetzbuch finden unterlassene Hilfeleistung und die Behinderung von hilfeleistenden Personen in Paragraf 323c ihren Niederschlag. Dort heißt es: "Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will."