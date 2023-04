Die 5 besten Döner-Läden in Coburg - Diese solltest du probiert haben

Döner-Imbisse gibt es inzwischen in so gut wie jeder Stadt Deutschlands. Das gefüllte Fladenbrot gehört genauso zum Stadtbild wie die Bratwurst in der Semmel. In Coburg gibt es eine Vielzahl an Dönerläden. Diese fünf erhalten bei Google die besten Bewertungen.

1# BB-Kebab - Fischdöner als Besonderheit

Beim BB-Kebab gibt es nicht nur sehr guten Fleischdöner mit unterschiedlichen Fleischsorten, sondern auch einen Fischdöner und vegane Falafel. Die Soßen sind besonders bliebt und auch hier gibt es vegane Varianten.

Nora Vahine schreibt dazu bei Google: "Sehr leckeres, frisches Essen, mit Gefühl zubereitet, nicht einfach nur dahin geklatscht. Der Laden ist sauber, die Bedienung schnell und freundlich. Und das beste – einer der wenigen Läden in Coburg, die Falafel anbieten und dazu eine vegetarische und vegane Karte! Top!".

Besonders die vielen unterschiedlichen Soßen werden von den Besucher*innen geschätzt. Der Imbiss hat auch einige Sitzplätze, es lässt sich also auch gut vor Ort essen.

Adresse : Badergasse 6, 96450 Coburg

: Badergasse 6, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 10:00 bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag 10:00 bis 22:00 Uhr und Sonntag 12:00 bis 22:00 Uhr

: Montag bis Donnerstag 10:00 bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag 10:00 bis 22:00 Uhr und Sonntag 12:00 bis 22:00 Uhr Telefon: 09561 6203770

2# Dedesah Döner - die scharfe Soße ist besonders beliebt

Der Dedesah Döner befindet sich im Torbogen des Spitaltors – direkt in der Fußgängerzone gegenüber des Stadtcafés. Zur Mittagszeit ist hier immer am meisten Betrieb.

Es gibt Puten- oder Kalbfleisch und hausgemachte Soßen. Wobei die scharfe Soße von den Google-Nutzer*innen besonderen Anklang erfährt.

Dedesah Döner bietet ebenfalls eine vegane Alternative. Zudem gibt es Falafel und vegetarischen Döner mit Käse.

Adresse: Kleine Mauer 1, 96450 Coburg

Kleine Mauer 1, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 bis 23:00 und Samstag 11:00 bis 23:00 Uhr

Montag bis Freitag 10:00 bis 23:00 und Samstag 11:00 bis 23:00 Uhr Telefon: 09561 7099807

3# Unmut's Döner Kebab - selbst gebackenes Brot und Spezialsoße

Unmut's Döner befindet sich direkt bei Galeria Kaufhof in der Mohrenstraße. Es gibt einen kleinen Gastraum, in dem Speisen auch vor Ort verzehrt werden können.

Das Brot und das Fleisch werden selbst gemacht, genauso wie die Soßen. Es steht Puten- und Rindfleisch zur Auswahl. Pizza gibt es ebenfalls auf der Karte.

Leo schreibt in seiner Bewertung bei Google: "Besser kann man einen Döner nicht machen. Spieß ist selber gemacht. Brot wird selber gebacken. Die orange Spezialsoße ist eine Eigenkreation. Qualitativ und geschmacklich 10/10."

Adresse : Mohrenstraße 21, 96450 Coburg

: Mohrenstraße 21, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 10:00 bis 20:00 Uhr und Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr

: Montag bis Freitag 10:00 bis 20:00 Uhr und Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr Telefon : 09561 793140

: 09561 793140 Webseite: https://placejuice.com/umuts-doner-kebab-tymstmw

4# Café und Kebab Ani - neben Döner auch internationaler Kuchen

Das Café und Kebab Ani am südlichen Einfallstor der historischen Innenstadt Coburgs bietet eine Mischung aus transkaukasischer und orientalischer Küche. Von draußen wirkt der Laden nicht wie ein typischer Döner-Imbiss, sondern eher wie ein Restaurant.

Der Kebab wird mit unterschiedlichen Fleischsorten und gegrilltem Gemüse im Dürüm oder Fladenbrot angeboten. Es gibt Pide, Lahmacun und eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten wie Falafel oder Köfte.

Das Café Ani hat ein breites Getränkeangebot. Neben regionalen Biersorten und Weinbrand gibt es kaukasische Weine und Ayran sowie Kaffee. Für den süßen Zahn gibt es hier regionale und internationale Kuchensorten.

Adresse : Ketschengasse 52, 96450 Coburg

: Ketschengasse 52, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 10:30 bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag 10:30 bis 23:00 Uhr und Sonntag 11:00 bis 21:00 Uhr

: Montag bis Donnerstag 10:30 bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag 10:30 bis 23:00 Uhr und Sonntag 11:00 bis 21:00 Uhr Telefon: 09561 7099013

09561 7099013 Webseite: ani-coburg.de

5# Mega Döner – seit 1991

Der Mega Döner befindet sich in der Mohrenstraße. Es handelt sich um einen Straßenverkauf, es gibt ein paar Plätze vor dem Verkauf an der Straße. In der Regel werden hier die Speisen mitgenommen.

Seit 1991 überzeugt der Döner mit den traditionellen, frischen Zutaten: Salat, Zwiebeln, Rotkraut und Tomaten. Ganz ohne Schnickschnack zu einem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis und einem flotten Service.

Neben Döner und türkischer Pizza gibt es Falafel, Salat und Pommes. Die Soßen sind selbstgemacht und gut gewürzt.