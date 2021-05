Neustadt bei Coburg 07.05.2021

Randale

Entstellt und zerbrochen: Unbekannte beschädigen zwei Denkmale für Maler Schulz

Zwei Denkmale gibt es für Maler Schulz in Neustadt: Die "Schulz'n Ruh" und die Skulptur in der Nähe des Schützenplatzes. An beiden Orten haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben.