Nachdem der Patient im Krankenhaus übergeben wurde, wird alles desinfiziert. "Die Liege, alle Kontaktflächen und die Geräte, an die der Patient angeschlossen war", zählt Rebecca Scholz, Rettungssanitäterin beim ASB, auf. Die noch gründlichere Desinfektion der Fahrzeuginnenräume ist mittlerweile zur Routine geworden. "Wir verfahren bei allen Patienten so - unabhängig davon, ob diese Corona haben." Dass die Aufbereitung der Materialien mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist nicht das einzige, was sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie verändert hat. "Früher sind wir einfach so zu den Leuten rausgefahren - ohne Mundschutz und alles", sagt Scholz.