In Coburg veranstaltet Stefan Schader diese "Night of Light". Er betreibt eine Firma für Veranstaltungstechnik in Coburg und ist von der Corona-Pandemie beruflich wie persönlich betroffen. Am Montag, 22. Juni, werden er und seine Mitarbeiter die IHK Coburg rot in Szene setzen. Aber nicht nur rotes Licht als Appell und Hilferuf an die Politik wird es geben. Stefan Schader zeigt zusammen mit anderen Veranstaltern auch Videoclips vom Sambafestival, von der Museumsnacht und anderen Events aus Coburg und Umgebung. Die Aktion beginnt um 20 Uhr und endet um 23.30 Uhr.

Neben der Firma von Stefan Schader beteiligen sich in Coburg an der "Night of Light" die Konzert-Agentur Friedrich mit einem Videoclip vom Tambacher Sommer, das Coburg Marketing erinnert an den Klößmarkt und die verkaufsoffenen Sonntage, Sambaco wird mit Bildern und einem Video auf das internationale Sambafestival hinweisen, das es in diesem Jahr nicht geben wird. Dabei sind weiter "Leise am Markt", das Domino und der Kunstverein Coburg. Sie alle informieren über ihre Angebote und zeigen, welche Veranstaltungen in diesem Jahr wegen der Pandemie schon ausfallen mussten und auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht veranstaltet werden. Für die "Night of Light", die als Kunstevent gilt, hat das Ordnungsamt keine Auflagen erlassen. "Aber", so Stefan Schader, "es gelten nach wie vor die üblichen Verhaltensregeln wie ein Mindestabstand von 1,50 Metern. Wird es weniger, sind Mund-Nase-Masken Pflicht."

Die Veranstaltungswirtschaft in Deutschland: Rund 1 Million Menschen arbeiten in der Branche

Die Veranstaltungswirtschaft ist einer der größten Sektoren der deutschen Wirtschaft und zählt über eine Million Beschäftigte. Es wird ein jährlicher Kernumsatz von mehr als zehn Milliarden Euro erwirtschaftet. Rechnet man die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihren veranstaltungsbezogenen Teil- und Zuliefermärkten hinzu, so beschäftigen mehr als 300.000 Unternehmen mehr als drei Millionen Menschen und erzielen einen Jahresumsatz von über 200 Milliarden Euro. Durch das vorläufige Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August und einen danach noch folgenden Vorlauf zur Planung von Veranstaltungen gibt es einen 80- bis 100-prozentigen Umsatzausfall für mindestens acht Monate.

mit dpa