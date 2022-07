Coburger Samba-Festival 2022 "voller Erfolg": Verantwortliche ziehen positive Bilanz

Am Tag nach dem Coburger Samba-Festival 2022 ziehen die Veranstalter gemeinsam mit Polizei und dem BRK Bilanz. Die Sambaco GmbH blickt erleichtert auf drei Tage erfolgreiche Tage zurück. Zum Auftakt am Freitag (8. Juli 2022) war inFranken.de vor Ort und hat die Eindrücke in einer großen Fotostrecke (hier geht es zu den Bildern) zusammengefasst. Am Abend zuvor übergab Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) den Rathausschlüssel an die Königinnen des Karnevals von Rio und gab damit den Startschuss frei für ein buntes Programm voller Lebensfreude.

Coburger Samba-Festival 2022 geglückt: Veranstalter erinnern sich an Highlights des Wochenendes

Sambaco Geschäftsführer Rolf Beyersdorf zeigt sich in einer Pressemitteilung glücklich: "Ich bin so happy, dass es nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder losging. Und es war ja für uns alle irgendwie nicht abzusehen, wie das neue Konzept mit dem Festivalbereich am Schlossplatz angenommen wird. Heute am Sonntag können wir sagen: ein voller Erfolg."

Als Highlights des Wochenendes nennen die Veranstalter "die vielumjubelten Auftritte des brasilianischen Topstars Carla Visi, die unbändige Energie der kolumbianischen Band Aainijaa und der Capoeria-Wettbewerb. Auch die farbenfrohen Auftritte der Sambaköniginnen Camila Silva und Desiane de Jesus wurden begeistert gefeiert". Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig richtete am Freitag (8. Juli 2022) ein paar Worte an das Publikum: "Wir haben mit Sambaco mitgefiebert, dass es im Jahr 2022 tatsächlich mit einem Live-Samba-Festival in Coburg klappt."

"Es ist für mich ein super Anblick, dass ihr alle da seid. Es ist wirklich toll, dass wieder Leben in der Bude ist." Im Nachhinein zeigt er sich laut Pressemitteilung "überwältigt": "Coburg hat ein fantastisches Samba-Wochenende erlebt. Wir können aus voller Überzeugung sagen: Unser Coburg trägt auch im Jahr 2022 zu Recht den Zusatz Samba-City. Strahlende Gesichter, beeindrucke Künstler und eine gut funktionierende Koordination hinter den Kulissen. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben: Veranstalter, Künstler und viele fleißige ehrenamtliche Helfer. Danke!"

Polizei berichtet von vereinzelten Straftaten - BRK gibt viele Pflaster aus

Auch in diesem Jahr wurden die Coburger Polizeikräfte durch die Bereitschaftspolizei ergänzt. Zusätzlich war eine Reiterstaffel aus Nürnberg im Einsatz, die das Umfeld des Festivalgeländes betreute. Im Zusammenhang mit dem Samba-Festival zählte die Polizei bis zum Sonntag (10. Juli 2022) sechs Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz. Es gab eine gefährliche Körperverletzung und drei Diebstahlsdelikte. Der Großteil der Straftaten fand in der Nachtzeit im angrenzenden Hofgarten statt, so der Bilanzbericht.

Am meisten eingebunden waren die Beamten am Festivalgelände wegen Vermisstenanzeigen. Während des Festivals wurden drei Kinder beziehungsweise Jugendliche vermisst, teilt die Polizei mit. Sie alle konnten aber wieder wohlbehalten mit ihren Eltern vereint werden. Insgesamt spricht die Coburger Polizei von einem sehr ruhigen, fröhlichen und friedlichen Festival.

Auch das BRK berichtet von einem ruhigen Wochenende. "Deutlich weniger Einsätze als beim letzten Samba-Festival vor der Pandemie", so das Fazit von BRK-Einsatzleiter Wolfram Krause. "Am meisten mussten wir Pflaster für die Trommler wegen Blasen an den Fingern ausgeben", erklärt Krause abschließend. Insgesamt waren für das Bayerische Rote Kreuz rund 200 Einsatzkräfte im Einsatz.

Söder: "Der Franke entpuppt sich als heimlicher Brasilianer"

Der bayerische Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) habe bei seinem Besuch am Samstagabend (9. Juli 2022) nur lobende Worte für die Sambamacher rund um Rolf Beyersdorf verloren. Söder laut Pressemitteilung wörtlich: "Der Franke geht hier an diesem Fest völlig aus sich raus und entpuppt sich als heimlicher Brasilianer. Es ist ein wunderschönes Fest: Kultur, Freiheit, Leichtigkeit und großartige Darbietungen."

"Dieses Samba-Fest passt zur Kulturmetropole Coburg perfekt dazu, und ich war gerne Schirmherr dieser tollen Veranstaltung." Bereits am Freitag (8. Juli 2022) gab es auch wertschätzende Worte von der deutschen Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Sie schwärmte vom Flair des Festivals und betonte auch, wie wichtig es ist, gerade in diesen Zeiten friedlich miteinander zu feiern, heißt es weiter.

inFranken.de war vor Ort und berichtete von dem Aufeinandertreffen zwischen zwei Modelgeschwistern und den anwesenden Politiker*innen auf der Bühne. Auch der brasilianische Botschafter Roberto Jaguaribe war das ganze Wochenende in Coburg, der europäischen Hauptstadt des Samba.