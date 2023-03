Coburg: Wöhrl-Gebäude steht zum Verkauf - Unternehmen äußert sich zu Schließungsgerüchten

Das Kaufhof-Aus in Coburg ist für die Bevölkerung und auch Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) ein trauriger Einschnitt. Die Angst vor weiterem Leerstand wird in aktuellen Gerüchten über eine vermeintliche Schließung des Kaufhauses Wöhrl in der Ketschengasse 14 deutlich. Über eine Anfrage seien diese an Pressesprecher Frank Elsner herangetragen worden, wie er inFranken.de berichtet.

Ausgelöst worden seien diese durch eine Anzeige in einem Immobilienportal. "Es ist richtig, dass die Immobilie schon länger zum Verkauf steht", bestätigt er. Wöhrl sei aber lediglich Mieter in dem Gebäude.

Coburger Wöhrl-Gebäude steht zum Verkauf - Unternehmen mit Standort aber zufrieden

"Das Unternehmen hat mit dem Verkauf nichts zu tun", betont Elsner. Man plane keine Änderung und sei mit dem Standort in Coburg zufrieden. Letztlich habe der Eigentümer in der Hand, was mit der Immobilie passiert.

Weil viele Kaufhof-Beschäftigte in Coburg ihre Arbeitsstelle verlieren, startete ein Nachbargeschäft kurzerhand eine Aktion, die den Zusammenhalt zwischen den Einzelhändlern verdeutlicht.