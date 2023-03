Insgesamt sechs fränkische Filialen von Galeria Karstadt Kaufhoffallen dem laufenden Insolvenzverfahren zum Opfer. Eine davon ist auch die in Coburg.

Betroffen zeigte sich auch der Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig: "Meine Gedanken sind bei der Belegschaft. Es ist schwer, einen langjährigen Arbeitsplatz zu verlieren. Da steht ja oft das Wohl und Wehe einer ganzen Familie dahinter", so der SPD-Politiker in einer Pressemitteilung. "Aus Gesprächen mit dem Betriebsrat weiß ich zudem, mit wie viel Herzblut die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit vielen Jahren um ihren Kaufhof gekämpft haben. Immerhin werden gute Kräfte überall in der Region gesucht."

Galeria-Filiale in Coburg schließt: Oberbürgermeister macht Mut

Auch er persönlich sei enttäuscht über die Schließung, erklärte der OB. "Wir haben gemeinsam mit Landkreis, IHK und den drei großen Arbeitgebern Brose, HUK und Kaeser intensiv um den Erhalt unseres Kaufhofs gekämpft. Wir sind weiterhin der Meinung, der Kaufhof hätte hier in Coburg aufgrund des positiven Umfelds eine gute Zukunft gehabt, trotz der Umsatzeinbrüche während der Pandemie."

Sauerteig macht dabei auf das Engagement zahlreicher Firmen für die Rettung der Filiale aufmerksam. Unter anderem Brose-Chef Michael Stoschek warnte eindrücklich vor einer Schließung des Coburger Kaufhofs. "Wenn selbst unser gemeinsames klares Bekenntnis zum Kaufhof keinen positiven Einfluss auf die Zukunft des Standorts hatten, dann macht das deutlich, dass Aktivitäten vor Ort vermutlich generell kaum Einfluss auf die Schließungsentscheidung hatten", resümierte nun OB Sauerteig.

Der Oberbürgbermeister dankte allen Beteiligten für den gemeinsamen Einsatz. "Ich hoffe, dass auch bei der Suche einer Nachnutzung alle Akteure wieder gemeinsam mithelfen. Die Stadt wird sofort loslegen."