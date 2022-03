Coburg: Frau verwundert - 3G-Regel in Stadtbussen gilt weiter

Eigentlich bayernweite Aufhebung der Maßnahme im ÖPNV seit Sonntag (20. März 2022)

der Maßnahme im seit "Undurchschaubar": Coburger Stadtwerke äußern sich zu Irrtum - und kritisieren Regel-Chaos

- und kritisieren Regel-Chaos 3G in Bus und Bahn - so ist die Lage in Bamberg und im Großraum Nürnberg

Eine inFranken.de-Leserin aus Coburg meldete sich am Montagmorgen (21. März 2022) mit Verwunderung in der Redaktion. Die Dame erzählte, in den Coburger Stadtbussen gelte weiterhin die 3G-Regel, auch ein Mitarbeiter habe ihr dies im persönlichen Gespräch bestätigt. Doch eigentlich ist die 3G-Regel im ÖPNV bayernweit seit Sonntag, 20. März 2022, aufgehoben, wie das bayerische Gesundheitsministerium jüngst gegenüber inFranken.de bestätigte.

In Coburger Bussen gilt bisher weiter 3G: Zuständigkeits-Wirrwarr führt zu Irrtum

Hintergrund für die Aufhebung war, dass das Infektionsschutzgesetz in seiner bisherigen Form nur bis zum 19. März 2022 in Kraft war. Bundesländer hatten allerdings die Möglichkeit, bestimmte Maßnahmen darüber hinaus zu verlängern. Dazu zählte allerdings nicht 3G in Bus und Bahn - denn dies sei bisher vom Bund geregelt worden, wie das Ministerium gegenüber inFranken.de erklärte.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Eine Sprecherin der Coburger Stadtwerke (SÜC) bestätigt auf Nachfrage, dass aktuell in Coburg weiter 3G in den Bussen gelte. Man habe von der neuen rechtlichen Lage schlicht nichts gewusst. "Nach unserem bisherigen Kenntnisstand wurden die Maßnahmen bis zum 2. April verlängert und deshalb ist die Fahrdienstleitung auch davon ausgegangen, dass die entsprechende Maßnahme ebenfalls weiterhin ihre Gültigkeit behält", so die Sprecherin.

Die Regelungsänderungen seien zum Teil "undurchschaubar", bemängelt die Sprecherin. Man wolle aber "den Stand der Dinge tunlichst aktuell halten" und werde deshalb "Anpassungen in diesem Fall nach Prüfung schnellstmöglich vornehmen". Immer wieder hatten sich in der Corona-Krise Organisationen, Unternehmen und auch kommunale Stellen über Kommunikationsprobleme mit den zuständigen bayerischen Ministerien beschwert.

3G in Bus und Bahn - so ist die Lage in Bamberg und im Großraum Nürnberg

In Bamberg haben die Stadtwerke bereits auf die neue rechtliche Lage umgestellt, wie es auf Anfrage von inFranken.de heißt. "Im öffentlichen Personennahverkehr, und damit in all unseren Bussen, entfällt mit der von Bundestag und Bundesrat am Freitag, 18. März 2022 beschlossen Änderung des Infektionsschutzgesetzes die 3G-Regelung", so eine Sprecherin.

"Damit benötigen Fahrgäste bereits seit Sonntag, 20. März 2022 keinen Nachweis mehr, dass die geimpft, genesen oder getestet sind. In Bayern besteht nach der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in den öffentlichen Verkehrsmitteln aber weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske", heißt es.

Auch der VGN hat reagiert. Mit der beschlossenen Änderung des Infektionsschutzgesetzes entfalle seit Sonntag die 3G-Regel im ÖPNV, heißt es in einer Mitteilung. Weiterhin müsse aber auch im Großraum Nürnberg in Bus und Bahn eine FFP2-Maske getragen werden.