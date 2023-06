Heiraten im Hofgarten? Das Standesamt Coburg macht das in Kooperation mit der Firma Ardes-Innovation möglich: Wie die Stadt Coburg berichtet, ist der Herzogliche Ostpavillon seit Juni ein offizieller Trausaal.

„Seit 2020 können wir leider keine Trauung mehr auf Schloss Callenberg anbieten. Und auch wenn unser Trausaal im Bürglaßschlösschen einer der schönsten in Deutschland ist, haben Paare doch immer wieder den Wunsch nach einer Trauung in ganz besonderem Ambiente an uns herangetragen“, erklärt Lena Lieb, Leiterin des Coburger Standesamtes. „Wir sind froh, dass wir diesen ganz besonderen Ort nun anbieten können. Ich danke der Firma Ardes-Innovation ganz herzlich für diese Kooperation. Sie macht es möglich, dass Trauung sowohl im Pavillon als auch unter freiem Himmel stattfinden“, ergänzt 3. Bürgermeister Can Aydin, der für das Standesamt zuständig ist.

Grundsätzlich sind Trauung im Herzoglichen Ostpavillon von Mai bis September immer freitags von 10 bis 14 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr möglich. Heuer sind noch an folgenden Tagen Termine buchbar: 21. und 22. Juli, 4.,5.,11.,25. und 26. August.

In Einzelfällen und in Absprache mit der Firma Ardes-Innovation sowie dem Standesamt können abweichende Termine vereinbart werden. Das Unternehmen unterstützt die Paare dabei, einen feierlichen Rahmen für den schönsten Tag des Lebens zu schaffen – und hat bereits Erfahrungen mit der Organisation von Hochzeitsfeierlichkeiten in diesem wundervollen Ambiente.

Weitere Informationen:

Standesamt Coburg / Heiratsbüro:

Tel: 09561/89-1341 oder -1342 oder per Mail an standesamt@coburg.de

Ardes-Innovation:

Martina Beck und Alexander Grämer: innovation@ardesmodellbau.de und

https://www.ardesinnovation.de