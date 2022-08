Neueröffnung: TK Maxx macht Filiale in Coburger Innenstadt auf - das wird geboten

Die Outlet-Kette TK Maxx macht in der Coburger Innenstadt ihre erste Filiale in Oberfranken auf. In der Spitalgasse 12-14 soll bis 2023 ein neuer Store des sogenannten Off-Price-Unternehmens entstehen. Das Konzept: Der Einzelhändler setzt seinen Schwerpunkt auf Designer-Kleidung, Schuhe und Wohn-Accessoires zu stark reduzierten Preisen. "Alle Schatzsucher*innen und Schnäppchenjäger*innen" seien im kommenden Jahr "zum Stöbern" eingeladen, heißt es in der Ankündigung von TK Maxx.

TK Maxx: Coburg bekommt erste Filiale Oberfrankens - das erwartet die Kundschaft

TK Maxx wirbt mit einer Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern, auf denen "täglich neue Styles von Top Marken und Designer Labels" warten. "Und das bis zu 60 Prozent günstiger" als die jeweils unverbindliche Preisempfehlung, verspricht der Outlet-Betreiber. Konzept des Off-Price-Unternehmens sei es, "den Kund*innen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten".

"Jeden Tag können Top Marken und Designer Labels für Damen, Herren und Kinder ebenso wie Wohn-Accessoires geshoppt werden", kündigt TK Maxx an. Der "Überraschungseffekt" sei programmiert. Mehrmals wöchentlich gebe es neue Lieferungen - "und somit jeden Tag etwas Neues zu entdecken", wirbt das Unternehmen.

Die Designer-Oulet-Kette gehört zu The TJX Companies, dem nach eigener Aussage "führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit". Seit 2007 ist TK Maxx in Deutschland vertreten, mittlerweile mit 165 Stores. In Mittelfranken gibt es bereits Läden in Nürnberg, Fürth und Erlangen. In Unterfranken ist der Einzelhändler in Würzburg und Schweinfurt vertreten. Mit der ersten Filiale in Oberfranken setze man die "Expansion in Deutschland" fort und bringt das "Schatzsuche-Erlebnis nun auch endlich nach Coburg".

